Белгород, 25 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Двух мальчиков 2013 и 2014 годов рождения спасли на пруду Ячнево в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Дети днём 24 марта решили перейти пруд по льду. Они зашли с теневой стороны, где лёд был наиболее прочным, и стали продвигаться к противоположному берегу. В какой-то момент один провалился в воду, второй оказался на льдине без возможности выбраться самостоятельно.

Школьников на льду увидели сотрудники городской единой дежурно-диспетчерской службы по камерам системы «Безопасный город». Следом раздался звонок от очевидца, причём мужчина затем сам спас провалившего в воду ребёнка. Мальчика на льдине эвакуировали спасатели.

Пострадавших с переохлаждением доставили в детскую областную клиническую больницу, после обследования врачи отпустили их домой.