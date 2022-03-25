Ташкент, , 15:33 — REGNUM Объём сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже в период с 1 января по 28 февраля вырос на 46,6%. Об этом говорится в сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ.

Биржа Rafael Matsunaga

«Значительный рост биржевой активности наблюдается в Хорезмской (на 76,3%), Джизакской (на 53%), Ташкентской (на 51%) областях, в Каракалпакии (на 48,2%) и в городе Ташкенте (на 92,8%)», — уточнили в центре.

Отмечается, что рост объёмов сделок в этих регионах обеспечен за счёт увеличения продажи таких товаров, как бензин автомобильный, дизельное топливо, прокат чёрных металлов, хлопкового волокна, медь катодная, полиэтилен, пшеница фуражная, строительные материалы, спирт и другое.