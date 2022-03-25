Париж, 25 марта 2022, 15:31 — REGNUM Бывший председатель национальной ассамблеи и министр экологического перехода во Франции Франсуа де Рюги уходит из политики, сообщает Le Figaro.
«При демократии полезно, чтобы функции были ограничены во времени», — заявил политик.
Франсуа де Рюги намерен перейти в экономическую сферу или даже инвестировать в гражданскую жизнь через ассоциацию или аналитический центр.
Бывший министр также выразил поддержку и согласие действиям действующего президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс объявила о положительном результате теста на COVID-19.
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