Париж, 25 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Бывший председатель национальной ассамблеи и министр экологического перехода во Франции Франсуа де Рюги уходит из политики, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

«При демократии полезно, чтобы функции были ограничены во времени», — заявил политик.

Франсуа де Рюги намерен перейти в экономическую сферу или даже инвестировать в гражданскую жизнь через ассоциацию или аналитический центр.

Бывший министр также выразил поддержку и согласие действиям действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс объявила о положительном результате теста на COVID-19.