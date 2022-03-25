Ташкент, , 15:31 — REGNUM В Узбекистане объем выданных кредитов коммерческими банками в период с 1 января по 28 февраля текущего года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 25 марта говорится в сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ.

Кредит 401(K) 2012

«Рост объёмов выданных кредитов наблюдается в Ташкентской (в 2,1 раз), Хорезмской (на 26,3%), Ферганской (на 17,7%), Наманганской (на 17,4%) областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным ЦБ Узбекистана, в базисном периоде (январь и февраль 2022 года) осуществлялось кредитование крупных проектов реального сектора экономики.

«В отчетном периоде во основном осуществляются операции по погашению кредитов по данным проектам», — отмечается в сообщении.