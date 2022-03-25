Митровица, Косово, , 15:56 — REGNUM Косовские сербы 25 марта в центре северной Митровицы массово вышли на акцию протеста против произвола сепаратистских властей в Приштине и нарушения их основных прав.

Косовская Митровица Photo Balkan

По оценке издания «Косово онлайн» на улицах северной Митровицы собралось около 10 тысяч сербов. Они несли плакаты с надписями: «Курти, ты разрушил Брюссельское соглашение, ты разрушил всё», «Европа, останови издевательство Курти», «Мы всего лишь требуем уважать наши права».

Напомним, что ранее сепаратистское правительство в Приштине отказалось организовать 3 апреля на территории Косово голосование на сербских президентских и парламентских выборах. Это будет первый раз с момента одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году, когда косовские сербы не смогут в своих муниципалитетах принять участие в голосовании на выборах в Сербии.