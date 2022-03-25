Свердловская область, 20 июля, 2012, 18:37 — ИА Регнум. Громкий политический скандал разгорелся в Латвии, после того как в прессу попали сведения о тайной финансовой поддержке неофашистских движений и ультраправых политических партий, которую будто бы оказывает тем перебирающийся на ПМЖ в Ригу владелец холдинга "Уралхим" Дмитрий Мазепин . Негласная поддержка Мазепина, заинтересованного в политическом прикрытии на случай интереса со стороны российских правоохранительных органов, может обеспечить финансами не только повседневную деятельность ультраправых организаций Прибалтики, но и крайне затратные для них избирательные кампании, сообщает портал ves.lv со ссылкой на Lentacom.ru.

ИА REGNUM приводит публикацию ves.lv с незначительными сокращениями:

"Первые слухи о том, что представители "таинственного российского олигарха" ищут себе лоббистов (хотя правильнее сказать - именно "агентов влияния") в латвийских неофашистских организациях, появились еще в 2007-2008 годах. Именно тогда на фоне начала мирового финансового кризиса и усиления давления на "опальных олигархов" в России из Москвы в Ригу перебралось немало россиян, спасающихся от уголовного преследования или "политической травли" в РФ. Тогда-то впервые эмиссары "загадочного российского олигарха" обратили свое внимание на ряд перспективных латышских политиков ультраправого толка. Впрочем, тогда еще финансирование латышских неофашистов со стороны российской олигархии не было так налажено, как после 2009 года.

В итоге, если на выборах Сейма в 2006 году неофашистская партия "Всё - Латвии!" (латыш. "Visu Latvijai!") получила 1,48% голосов, то на выборах Европарламента в 2009 году она набрала уже 2,81%.

Отметим, кстати, что в этот период российские олигархи втайне финансировали не только националистические партии Прибалтики. К примеру, на выборах президента Украины Виктора Ющенко , которого активно поддерживали местные националисты, на деньги "опального олигарха" Бориса Березовского , по информации российских спецслужб, финансировался целый ряд националистических объединений Украины.

Впрочем, как известно, у всех олигархов - свои зоны интересов. К примеру, владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин крайне заинтересован в усилении своего политического влияния в Латвии, куда он, по информации СМИ, вскоре собирается окончательно эмигрировать из России, опасаясь заведения на него там уголовного дела по факту мошенничества с выводом активов за рубеж и непогашенными кредитами.

Так вот, стоит отметить, что внезапный подъем "теневого финансирования" ультраправых организаций Латвии начался именно в 2009 году. И дело вовсе не в том, что 6 июня 2009 года в Латвии прошли не только выборы в Европейский Парламент, но и муниципальные выборы.

Как выяснилось, подъем финансирования неофашистов в Латвии в 2009 году неслучайно совпал с переездом в Ригу части бизнес-структур владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Так, в этом же году в столице Латвии была зарегистрирована 100-процентная "дочка" холдинга - Uralchem Trading, которая контролирует экспортные поставки удобрений производства этой компании. А вскоре после этого в Риге открылось представительство ОАО "ОХК "Уралхим". Поговаривают, что именно после этих, казалось бы, вовсе неполитических событий латвийские неофашисты и нашли себе нового спонсора в лице представителей Дмитрия Мазепина.

Но разумеется, что все финансирование ведется тайно - через ряд высокопоставленных функционеров неофашистских политических объединений. Они в данном случае являются "посредниками", перераспределяющими спонсорские деньги не только на нужды партии, но и на оплату своих собственных проектов (либо просто кладя часть денег Мазепина себе в карман).

По мнению политологов, изучающих процессы развития ультраправых политических организаций в Прибалтике, господин Мазепин, скорее всего, не стремится подкупить непосредственных лидеров партий, так как эти люди могут быть действительно идейными и денег от него не принять. Зато многих представителей высшей партийной номенклатуры, влиятельных функционеров, имеющих свои интересы в бизнесе, и других подобных партийцев, как показывает практика, подкупить очень легко. Как правило, чиновники и депутаты (да и вообще политики) очень любят деньги. А их у господина Мазепина предостаточно. Его личное состояние, по оценкам журнала Forbes , составляет $1,5 млрд.

Источники из неофашистских кругов Латвии, знакомые со схемами "теневого финансирования" политических партий, говорят, что особенно много лоббистов интересов "Уралхима" находится как раз в неофашистской партии "Всё - Латвии!", сопредседателями которой являются журналист Райвис Дзинтарс и предприниматель Имант Парадниекс. Причем, если у лоббистов "Уралхима", по слухам, изначально с трудом получалось находить подход к ближайшему окружению "идеологически верного бойца за чистоту расы" Дзинтарса, то в окружение коммерсанта Парадниекса люди Мазепина внедрились довольно легко. А вот оттуда уже, по мнению экспертов, "Уралхим" и сделал заход на близких соратников Райвиса Дзинтарса.

В итоге "на кармане" у "Уралхима" оказались приближенные обоих сопредседателей партии "Visu Latvijai!". Причем Парадниекс, возможно, и сам уже работает на Мазепина.

В этом случае его логика довольно ясна: "Если бизнес-интересы идут вместе с задачами партии, то можно и партии помочь, и денег получить". Неясно, правда, как задачи по построению национального государства, культурной ассимиляции "нелатышей" и созданию самодостаточной экономики сочетаются с лоббированием интересов российского (а, вернее, уже почти латышского) агрохимического холдинга?! Но все мы знаем, что перед искушением большими финансами сложно устоять даже самому идейному "арийцу".

Кстати, по слухам, по подобному принципу работают лоббисты и в Сейме. Здесь речь идет о лоббировании интересов "Уралхима" национальным объединением "Всё - Латвии!"-ТБ/ДННЛ (латыш. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), которое также является фракцией парламента Латвии, имеющей в своем составе 14 депутатов Сейма (13,88% от всего состава парламента Латвии). Кстати, на последних парламентских выборах за неофашистов проголосовало 127 тыс. 208 граждан Латвии.

Это четвертый результат в Сейме. Однако, неофашисты не так уж и сильно отстали от своих соперников. Ведь партия "Единство" имеет в Сейме 20 человек (18,83% / 172 тыс. 567 голосов), а "Партия реформ Затлерса" - 22 депутата (20,82% / 190 тыс. 853 голосов). Так что неофашисты с их 14 депутатами серьезно отстают лишь от "Центра согласия", который имеет в своем составе 31 депутата Сейма (28,36% / 259 тыс. 930 голосов).

Кстати, с момента выборов в Х Сейм, неофашисты из "Visu Latvijai!" увеличили свой результат почти вдвое. Так, если в 2010 году за нацистов проголосовали 7,67% избирателей, то в 2011 году - 13,88%, что на 6,21 % больше, так что в новом составе парламента неофашисты получили уже не 8, а 14 депутатских мандатов.

Разумеется, что всего за год количество избирателей в Латвии, увлекающихся неофашизмом, по естественным причинам в два раза увеличиться просто не могло. Так что здесь свою роль сыграла усиленная PR-кампания националистов. Поговаривают, что на нее-то (а именно на оплату дорогостоящих услуг пиарщиков и политтехнологов) и ушла львиная доля "теневых пожертвований" Мазепина.

Кстати, по словам источников из неофашистских кругов Латвии, интересы Мазепина не отличаются только лишь "теневым спонсорством" руководящего состава партии "Всё - Латвии!". Ведь ему, по слухам, также достаточно интересна и вторая часть национального объединения, входящего в Сейм ТБ/ДННЛ, лидером которой является бывший министр финансов Латвии и экс-министр сообщения Роберт Зиле, который в правительстве Вилиса Криштопанса, Андриса Шкеле и Андриса Берзиньша был министром по особым поручениям по сотрудничеству с международными финансовыми структурами. Так что именно господин Зиле прекрасно представляет себе, как работать с такой финансово структурой, как "Уралхим", которая имеет в России и в Европе не только экономические, но и политические интересы. По слухам, приближенные господина Зиле так же регулярно получают "финансовые презенты" от Мазепина. Впрочем, поговаривают, что Мазепин может работать с Зиле и напрямую.

Вообще, получить в союзники такого опытного экономиста, как Роберт Зиле, с его-то связями в экономических и политических кругах Латвии - это настоящий подарок для "Уралхима"! Впрочем, пока еще не ясна степень близости Зиле и Мазепина. Ведь лидер "ТБ"/ДННЛ сам при желании сможет "прогнуть" под себя бизнес "Уралхима" в Латвии, используя свои связи в правительстве. Так что, скорее всего, Зиле может являться "политико-экономическим партнером" Мазепина в "ультраправом секторе" латвийской политики. Бегать на побегушках у "Уралхима" Роберт Зиле точно не будет, чего нельзя сказать о молодых политических деятелях из "Все - Латвии!", которые еще не успели толком набить свои кошельки "спонсорскими пожертвованиями" (а вернее - взятками).

Однако не стоит думать, что вербовщики из "Уралхима" прибегают только к взяткам. Как говорят опытные эксперты (отставники из разведки, профессионально занимавшиеся вербовкой агентуры), "эмиссары" Мазепина, занимающиеся "вербовкой" своих лоббистов и информаторов в "Visu Latvijai!", скорее всего, не брезгуют и сбором компромата на руководство латвийских неофашистов. И в итоге, когда молодой человек становится депутатом Сейма от национального объединения "Всё - Латвии!"-ТБ/ДННЛ, у подчиненных Мазепина уже имеется на него компромат, с помощью которого парламентарием так же легко манипулировать, как и марионеткой.

А вот идеология неофашистов, по всей видимости, мало волнует "Уралхим". Куда более важным для Мазепина являются те финансово-политические выходы, которые имеются у националистов. Так, кроме связей Роберта Зиле в правительстве Латвии, кроме контактов Имантса Парадниекса в мире бизнеса и огромного числа сторонников Райвиса Дзинтарса в рядах латвийской молодежи, у неофашистов в Латвии имеется прекрасная перспектива захвата власти в самом скором времени.

По статистике, из 100% проголосовавших за латвийских ультранационалистов 75-80% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. То, что латышская молодежь голосует за радикалов, является прямым результатом образовательного процесса в современной Латвии, где в школах культивируется национализм, искажается история и героизируются нацистские преступники и солдаты латышского легиона Ваффен СС, сражавшиеся в годы второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.

Так что в какой-то мере Мазепин, делая ставку на нацистов из Латвии, делает определенную ставку и на будущее этой страны. Ведь, если за год число голосовавших за партию Дзинтарса увеличилось ровно вдвое, то, что же тогда будет через 4, 8 или 12 лет? Лидер "Visu Latvijai!" станет президентом Латвии, а Мазепин станет главным спонсором латвийских властей?!! Более того, не исключено, что Мазепин даже желает, чтобы фашисты в Латвии пришли к власти. Ведь, имея компромат на верхушку "Visu Latvijai!", он сможет ими легко манипулировать.

А пока что молодых "арийцев" Дмитрий Аркадьевич может использовать, как кандидатов в депутаты на муниципальных выборах или лоббистов своих интересов в рядах латвийского чиновничества и бизнес-сообщества. Причем все это "Уралхим", по всей видимости, делает, так сказать, "неофициально", то есть в строжайшей тайне.

Зато для обычных жителей Латвии куда более понятны связи Дмитрия Аркадьевича с правящей коалицией из Рижской Думы, которая состоит из "Центра Согласия" и ЛПП/"Латвийский путь". Поговаривают, что лоббисты Мазепина именно из этого политического объединения обеспечили 26 июля 2011 года принятие парламентом Риги постановления о разрешении на строительство терминала для перевалки и хранения минеральных удобрений, что является совместным проектом компании Uralchem Freight Limited и ООО Rīgas tirdzniecības osta (RTO, "Рижский торговый порт").

По данным местным местных СМИ, проект такого терминала единогласно одобрил Комитет городского развития Рижской Думы во главе с Сергеем Залетаевым ("Центр согласия"). Впрочем, соглашение о строительстве терминала между Uralchem Freight Limited и RTO было заключено еще в 2009 году (когда экономической политикой латвийской столицы заправлял тогдашний вице-мэр Айнар Шлесерс). Тогда же для реализации данного проекта учредили OOO Riga fertilizer terminal, 51% в которой принадлежит холдингу "Уралхим" и 49% - RTO. Всего в проект предполагается вложить 36 млн латов (62,6 млн долларов).

Отметим, что сейчас, когда у власти в Риге находится мэр Нил Ушаков , который является председателем политического объединения "Центр согласия", структурам Мазепина выгодно публично поддерживать именно "Центр согласия". Ведь без его помощи рижские парламентарии просто не разрешили бы строительство в Риге терминала "Уралхима". Но с теми темпами, с которыми сейчас растет популярность партии Дзинтарса, Дмитрий Мазепин четко видит усиление неофашистов из "Visu Latvijai!".

Так что, судя по всему, Дмитрий Аркадьевич умудряется "работать на два фронта" - помогать одновременно и "Центру согласия" Нила Ушакова и "Visu Latvijai!" Райвиса Дзинтарса".