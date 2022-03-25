Павлово, Нижегородская область, , 15:30 — REGNUM Павловский завод художественных металлоизделий имени Кирова, производящий столовые приборы, готов замещать продукцию иностранных предприятий на российском рынке. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столовые приборы

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На предприятии выпускают свыше 350 наименований столовых приборов разного стиля и цены, а его производственные мощности благодаря модернизации в настоящее время способны расширить номенклатуру и увеличить объем выпуска продукции.

При этом по данным руководителя завода, в минувшем году предприятие произвело около 10,5 млн единиц изделий и готово спроса в случае ухода с рынка зарубежных торговых марок предприятие готово увеличить выпуск продукции примерно в 2−3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый отечественный автомобиль для гражданских аэропортов, который предназначен для чистки взлетно-посадочных полос (ВПП) от льда, создали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.