Ереван, 25 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя срочно принять меры к Азербайджану в связи его действиями в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в обнародованном 25 марта пресс-релизе правительства.

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«В обращении были зафиксированы факты обстрела гражданского населения Арцаха, в том числе школ, в результате чего был повреждён магистральный газопровод, поставляющий природный газ в Арцах, и всё население Арцаха лишилось снабжения природным газом», — говорится в документе.

В пресс-релизе говорится, что ЕСПЧ может в качестве промежуточной меры потребовать от Баку прекратить угрожать жителям Нагорного Карабаха, перестать обстреливать населённые пункты и восстановить газоснабжение.

Напомним, 24 марта в Нагорном Карабахе сообщили о нарушении азербайджанской стороной линии соприкосновения и продвижении войск до села Парух. Кроме того, в ходе перестрелки якобы погибли пятеро бойцов ВС Азербайджана. Также в Нагорном Карабахе с 8 марта было нарушено газоснабжение. Степанакерт, заявляет, что это якобы произошло из-за действий Баку. В Азербайджане отрицают обвинения и заявляют, что идёт «процесс уточнения позиций».