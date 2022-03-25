Москва, 25 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов инициирует обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении телеграм-канала Mash, распространившего фейк о смерти лидера партии Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарий также сообщил, что депутаты просят Краснова рассмотреть возможность признания канала нежелательной в РФ организацией и запрета его деятельности. Также они просят признать нежелательными все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о смерти Жириновского сообщил телеграм-канал Mash. Сенатор Александр Пронюшкин подтвердил смерть политика в телеграм-канале, позже он свой пост удалил.