Москва, , 15:29 — REGNUM Вопрос поиска альтернативных методов изготовления бумаги всегда был актуальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя разработку сырья из борщевика.

«Альтернативных способов изготовления бумаги достаточно много: древесина, макулатура, солома, рис, хлопок, тряпичные отходы и так далее. Основное сырье — древесина, для изготовления 200 листов формата А4, нужно около 4 кг древесины и 250 кг воды.

Именно поэтому альтернативный метод изготовления бумаги на основе сырья, полученного из борщевика, который разработан учеными Подмосковья, будет очень востребован в целлюлозно-бумажной промышленности.

Пока исследования не завершены, речь идёт о том, что его можно добавлять в обычную древесную целлюлозу, а также получать эфиры целлюлозы. Это крайне важно, так как изготовление белёной целлюлозы — самый сложный и токсичный процесс.

Конечно, распространенность борщевика высокая, но собирать выборочно отдельно растущие растения неэкономично. Необходимо выделение площадей, на такое решение будет крайне сложно решиться, учитывая высокую заражаемость угодий.

Возделывание борщевика требует высочайшего уровня контроля за посевами, преодолеть его исключение из списка возделываемых культур 2015 года будет нелегко.

Как оказалось, обычное растение, сорняк (таковым его признали в 2015 году), которым поражены огромные территории (только в Подмосковье по разным оценкам 30−69 тыс. га, в целом по России борщевиком поражены по разным оценкам 30−40%) имеет широчайший спектр применения.

Из него изготавливают корма, он может быть источником биотоплива (биоэтанол) и сахара (сахаристость даже выше, чем в свёкле, 17−31% против 22%), из него получают древесный уголь», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

Читайте также: Учёные Подмосковья научились из борщевика получать сырьё для бумаги