Ново-Огарево, Московская область, 25 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Русская культура на Западе подвергается атакам, подобное происходило в Германии при Гитлере, заявил российский президент Владимир Путин 25 марта на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры и искусства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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По его словам, в западных странах процветает так называемая культура отмены, которая превратилась в отмену культуры. С концертных афиш убирают имена Чайковского, Шостаковича и Рахманинова, запрещают книги русских писателей.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — напомнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что Запад игнорирует решающий вклад Красной армии в победу над гитлеровской Германией в 1945 году.

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