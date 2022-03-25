Ульяновск, , 15:29 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска выясняют детали происшествия в одном из подъездов города, где крушили топором почтовые ящики. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Топор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В полицию обратился 49-летний житель регионального центра, который заявил о повреждении имущества в подъезде одного из домов по улице Локомотивной. Правоохранителям он сообщил, что вышел в подъезд на шум и увидел, как 32-летняя «соседка рубит топором почтовые ящики», которая ушла после замечания заявителя.

В УМВД отмечают, что когда мужчина вместе с правоохранителями подошёл к квартире соседки, злоумышленница вышла с топором и кинулась на ульяновца, угрожая убийством.

Женщина задержана. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняют детали происшествия в Сурском районе, где заявительнице предположительно угрожали топором из-за того, что она решила пойти домой.

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