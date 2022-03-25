Кострома, 25 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Костромское авиапредприятие может остановить полёты из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации № 412. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромское авиапредприятие

По данным источника РБК, с 31 марта предприятие перестанет ремонтировать моторы для самолётов марок Ан-24 и Ан-26. Именно такие модели в работе использует костромское авиапредприятие.

С этого момента отремонтировать двигатели можно будет только в одном месте в России — на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области. Предприятие загружено оборонными заказами и не сможет взять на себя задачи по ремонту всех самолётов такого типа.

По словам гендиректора Костромского авиапредприятия Александра Лукина, Арамильский завод уже начал ограничивать предложение по ремонту. Руководитель Росавиации Александр Нерадько написал письмо главам ростовского предприятия, попросив их не закрывать завод или предложить меры по переносу производства. Связаться с Лукиным для беседы о возможных рисках и выходах из сложившейся ситуации корреспондент ИА REGNUM не смог.