Ташкент, 25 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Объем экспорта товаров из Узбекистана с начала года увеличился на 15,4% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Об этом 25 марта говорится в сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Значительный рост объемов экспорта товаров отмечен в Кашкадарьинской (на 89,9%), Ферганской (на 58,8%), Наманганской (46,4%) и Самаркандской (на 44%) областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение объема экспорта товаров из Узбекистана обусловлено растущими темпами роста экспорта промышленных товаров, пищевых продуктов, химических веществ и агропродовольственных товаров.