Москва, 25 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Федерация регби России (ФРР) оспорила отстранение российских сборных и клубов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе организации.

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Отмечается, что 22 марта ФРР подала апелляцию в CAS на решение Всемирной федерации регби (World Rugby) о временном отстранении от участия в международных соревнованиях и отмене международных турниров в России.

9 марта ФРР сообщила, что приостановит действие контрактов с главным тренером мужской сборной России Диком Мьюиром из ЮАР. Организация сконцентрируется на проведении внутрироссийских и детско-юношеских соревнований.