Варгаши, Курганская область, 25 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Новый отечественный автомобиль для гражданских аэропортов, который предназначен для чистки взлетно-посадочных полос (ВПП) ото льда, создали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новая машина создана для замены европейской и американской спецтехники, и собирается полностью из отечественных комплектующих.

Также автомобиль оснащен установками для распыления жидких реагентов и может использоваться с прицепом, оснащенным установкой для распределения твердых реагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к импортозамещению в сфере промышленного производства ведет в настоящее время подготовку Боровичский опытный машиностроительный завод.