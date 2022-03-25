Москва, 25 марта 2022, 15:24 — REGNUM Обеспечение продовольственной безопасности России является первоочередной задачей, заявил 25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что субсидии на железнодорожные перевозки зарекомендовали себя как очень эффективный инструмент поддержки аграрного сектора.
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