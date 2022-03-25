Москва, 25 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Обеспечение продовольственной безопасности России является первоочередной задачей, заявил 25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Все это в постоянному внимании правительства. Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на проказ были необходимые товары первого потребления, в первую очередь, продукты питания — это основная наша задача», — сказал Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР в рамках подготовке к ежегодному отчету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что субсидии на железнодорожные перевозки зарекомендовали себя как очень эффективный инструмент поддержки аграрного сектора.

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