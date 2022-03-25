Черкесск, , 15:23 — REGNUM Карачаево-Черкесия вошла в ТОП-10 регионов с наилучшим самочувствием жителей. Так, доля населения республики, оценивающих позитивно состояние своего здоровья, составила 62,2%. Такие данные приводит служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

Советский плакат. Здоровье человека — общенародное достояние

В список десяти субъектов России, где граждане ощущают себя вполне здоровыми, вошли еще три республики СКФО.

«Самые здоровые жители оказались в Чечне (92,2%), Ингушетии (88,9%), Дагестане (64,1%). У Карачаево-Черкесии девятое место и показатель 62,2%», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесии.

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