Питтсбург, США, 25 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Семья американского рэпера Мака Миллера (Малкольм Маккормик) выпустила физическое издание микстейпа Macadelic, приуроченное к десятой годовщине его выхода. Об этом 25 марта рассказал портал NME.

Bowman16 Мак Миллер

Миллер, который умер в 2018 году от передозировки наркотиков в возрасте 26 лет, выпустил свой микстейп в качестве эксперимента после выхода дебютного альбома Blue Slide Park в ноябре 2011 года.

Как сообщает Complex, часть продаж от продажи пластинки пойдет в фонд Мака Миллера, созданный для того, чтобы предоставить молодым музыкантам доступ к дорогостоящим ресурсам.