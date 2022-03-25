Москва, 25 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации неоценим. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Неоценим вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации. На протяжении веков отечественные мастера культуры, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но и, что важно, те идеалы и смыслы, которые стали нравственными и духовными ориентирами для миллионов людей, целых поколений», — заявил Путин.

«Российская культура всегда обращена к человеку», — подчеркнул он.