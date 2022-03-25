Акаба, , 15:24 — REGNUM Король Иордании Абдалла II принял участие в сессии «Саммита в Акабе». Об этом 25 марта сообщает Jordan 24.

Абдалла II Chatham House

По данным журналистов, во встрече приняли участие главы ряда государств: Руанды, Демократической Республики Конго и Мозамбика, а также премьер-министр Танзании, представители органов безопасности и военных ведомств стран Африки, Европы и Восточной Азии, Соединенных Штатов Америки и Латинской Америки.

Отмечается, что работа сессии была сосредоточена на обеспечении безопасности в регионе Восточной Африки.

Как ожидается, в пятницу, 25 марта, на полях «Саммита в Акабе» пройдёт встреча лидеров Ирака, Египта, Иордании и ОАЭ.