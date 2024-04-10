Воронеж, 25 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Признаки картельного сговоры усмотрело в действиях ретейлеров «Пятёрочка» и «Магнит» Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по результатам совместной с прокуратурой проверки работы распределительных центров ООО «Агроторг» («Пятерочка») и АО «Тандер» («Магнит»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

»В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах «Пятерочка» и «Магнит» Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — уточнили в УФАС.

В ведомстве пришли к выводу, что компании «синхронно» не поставляли товар, чем поддерживали ажиотажный спрос. В отношении компаний возбуждено антимонопольное дело. Участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Отметим, что представители сетей уже заявили, что отсутствие сахара связано исключительно с тем, что его быстро разбирают, и не успевают подвозить.