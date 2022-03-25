Москва, , 15:18 — REGNUM Когда в РФ бизнес адаптируется к новым экономическим условиям, количество операций с наличными должно будет сократиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в марте 2022 года доля операций с наличными выросла до 41%.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда начали отключать карты Visa и Mastercard, многие жители не смогли ими воспользоваться, а картой «Мир» ещё не обзавелись. Приходилось в этом случае прибегать к использованию «налички». Помимо этого, наблюдался ажиотаж при снятии наличных средств. Граждане стали опасаться хранить их в банке из-за якобы возможной блокировки и дальнейших проблем с оплатой товаров, — сказала Ермилова. — Ещё один тренд, когда при оплате за различные товары и услуги стали предлагать или перевод через банк онлайн, или оплату наличными. Тогда люди стали больше снимать деньги, чтобы иметь возможность свободной оплаты».

Постепенно, как полагает Ермилова, когда бизнес адаптируется к современным условиям, банки обеспечат представителям бизнеса оплату без каких-либо препятствий и более высоких тарифов.

«И тогда количество операций с «наличкой» должно сократиться», — подытожила эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, вырастет ли в РФ спрос на дебетовые карты.

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