Таллин, , 15:24 — REGNUM Табличку у входа в российское посольство в Таллине, а также часть исторического здания посольства облили краской. Об этом говорится в сообщении дипмиссии России в телеграм-канале.

Посольство России в Эстонии Err.ee

Инцидент произошёл 24 марта во время массовой акции перед зданием российского посольства. Злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического фасада.

Дипломаты с сожалением отметили, что акты вандализма в отношении российского посольства становятся традицией в Эстонии. Они выразили надежду, что власти страны всё же примут меры, чтобы её прервать.

О произошедшем дипломаты сообщили в полицию, а также передали правоохранителям видеозапись. В посольстве рассчитывают, что правонарушителя привлекут к ответственности и должным образом накажут.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2022 года упамятника «Бронзовый солдат» в Таллине усилят меры безопасности.

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