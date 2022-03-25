Москва, , 15:17 — REGNUM Рубль может стать валютой, которой имеет смысл хранить резервы. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, после решения продавать газ за рубли статус российской валюты на мировом рынке существенно повысился, что открывает для неё новые возможности.

«Статус рубля в мировой торговле резко повысится и рубль может стать валютой, в которой имеет смысл резервировать. Потому что до последнего времени резервировать в рублях не было смысла. Теперь ситуация будет меняться. И российский фондовый рынок будет расти», — сказал Колташов.

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