Уфа, 25 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. По 500 тысяч рублей решили выделять районам Башкирии на организацию культурных мероприятий. Об этом 25 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай».

Tambov.gov.ru Покровский фестиваль

Глава региона подчеркнул важность проведения крупных ярких культурных мероприятий для позитивного самочувствия местных жителей.

«Очень нужно, чтобы в событийном календаре появились новые интересные фестивали. Пока анонсирую два. Первый — военно-патриотический фестиваль «РУХфест» на Советской площади у будущего памятника Шаймуратову в Уфе. Второй форум — «Свет воды» — будет собирать творческую молодежь в обновлённом парке «Кашкадан», — рассказал Хабиров.

Он сообщил, что в каждом муниципальном образовании должен быть свои фестивали.

«Поэтому с 2022 года мы начнём выделять нашим районам по 500 тысяч рублей на организацию и проведение таких событий, которые станут ещё одной точкой притяжения жителей и гостей Башкирии», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать чувашский и удмуртский историко-культурные центры.