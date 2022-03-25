Ташкент, 25 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Узбекистане поступления по таможенным платежам в период с 1 января по 28 февраля увеличились на 47,1%. Об этом 25 марта говорится в сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ.

Chris Price Деньги. Узбекистан

«Наибольший рост объема поступлений отмечался в Джизакской (в 3,1 раз), Хорезмской (в 2,6 раз), Андижанской (в 2,2 раз), Кашкадарьинской (на 82,8%), Сырдарьинской (на 84,3%) областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение таможенных поступлений обеспечено за счет роста внешнеторгового оборота, увеличения производственных мощностей страны, упрощения процедур таможенного администрирования, цифровизация и автоматизация процессов, в том числе широкое применения со стороны таможенных органов системы управления рисками.