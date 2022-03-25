В Польше не видят перспектив получить ядерное оружие
Варшава, 25 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. У Польши нет возможностей обзавестись ядерным оружием, заявил 25 марта вице-премьер, лидер националистической партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
Piotr Drabik
Ярослав Качиньский
В интервью Polska Press он рассказал, что реальной перспективы у страны в данный момент нет. Он отметил, что если бы не занимал государственную должность, а находился в роли консультанта или преподавателя, то хотел бы, чтобы Польша обладала ядерным оружием.
«Но я должен смотреть на реальность, и такой перспективы сейчас нет», — сказал вице-премьер.