Донецк, 25 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в ходе специальной военной операции от украинских боевиков освобождены десятки населённых пунктов. Об этом 25 марта заявили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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»По состоянию на 25 марта 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 132 населёнными пунктами», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

В их числе Асланово, Херсонес, Келлеровка, Ялта, Юрьевка, Азовское, Мелекино, Белосарайская Коса, Бурякова Балка, Портовское, Глубокое, Огородное, Демьяновка, Урзуф, Камышеватое, Стародубовка, Красная Украина, Захаровка, Бабах-Тарам, Новоянисоль, Лесное, Маловодное.

Также освобождены Запорожское, Бахчевик, Дружное, Обильное, Полковое, Кировское, Привольное, Веселое (Волновахский район).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 25 марта, группировка войск российских Вооружённых сил за ночь продвинулась ещё на четыре километра и освободила населённые пункты Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое.