Москва, , 15:15 — REGNUM Пенсионное обеспечение граждан СНГ предусматривало, прежде всего, выплаты тем, кто имел стаж в советский период. И это было правильным решением, поскольку заработать полноценный стаж для многих уже не было возможности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас все меньше остаётся граждан, переезжающих из стран СНГ, у которых преобладает советский трудовой стаж.

Предполагается, что они большую часть трудовой деятельности осуществляли за пределами России. Соответственно, основную пенсию они формировали в странах проживания.

Но миграционные потоки сейчас не сокращаются, и, с одной стороны, важно экономить средства бюджета, но с другой стороны, поддерживать тех граждан, которые переезжают на постоянное место жительства в Россию, тоже стоит поддерживать.

Ну и, конечно, с теми, кто в перспективе будет выходить на пенсию в России, но не будет иметь российского стажа и пенсионных балов, тоже важно решать вопросы выплаты пенсий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 января 2023 года планирует выйти из постсоветского соглашения о пенсиях гражданам в странах СНГ, говорится в проекте федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД РФ.

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