Ташкент, 25 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Узбекистане объем налоговых поступлений в период с 1 января по 28 февраля текущего года вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 25 марта говорится в сообщении узбекского Центра экономических исследований и реформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«При этом, значительный рост налоговых поступлений отмечен в Сырдарьинской (на 52%), Бухарской (на 45,2%), Наманганской (на 40,6%), Ферганской (на 40,4%), Кашкадарьинской (на 39,8%) областях, и в г. Ташкент (на 62%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост налоговых поступлений обеспечен за счет положительных изменений в экономике, конъюнктуры цен мирового рынка золота, улучшения системы налогового администрирования, в том числе внедрения новых административных инструментов, цифровизации и автоматизации процессов, легализации предпринимательской деятельности и упрощения порядка соблюдения требований налогового законодательств.