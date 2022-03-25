Южно-Сахалинск, 25 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев в ходе визита в Южно-Сахалинск проверил ход строительных работ в новом аэровокзальном комплексе. Он отметил, что для Сахалина внутренний туризм — это дополнительный драйвер развития, который еще до конца не реализован. Новый аэровокзальный комплекс гарантированно спровоцирует рост внутреннего туризма и привлечет путешественников из других регионов России.

Сергей Ляховец Сахалин

«Колоссальный туристический потенциал Сахалина заново раскроется с появлением современного аэропорта, — заявил Саганджи Тарбаев, — Это будет современная авиагавань, способная принимать до 5 млн пассажиров в год. Инвестор заверил нас, что объект будет сдан в январе следующего года. Сегодня своими глазами увидел — работы идут полным ходом».

По мнению депутата, благодаря новым проектным решениям, использованным при модернизации аэровокзала, регион по-новому откроется для туристов, а также замкнет на себя трансферные потоки международных перелетов.

«Этот аэропорт — стратегический объект для региона с большим потенциалом развития и инвестиционной привлекательностью, — говорит Сангаджи Тарбаев, — Это может очень хорошо повлиять на экономику региона. Пока основное развитие экономики Сахалинской области завязано на промышленность, на добычу ресурсов, а вот развитие малого и среднего бизнеса здесь оставляет желать лучшего», — считает председатель думского комитета по туризму.

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев отметил, что новые воздушные ворота станут стартовым впечатлением, задающим эмоциональный фон всего путешествия в регион. В планах региональных властей обеспечить теперь максимальную готовность области к увеличению количества туристов. В частности, запланированы объемные проекты по строительству новых отелей и гостиничных комплексов.

Руководитель проекта «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Шубейко, подчеркнул, что работы по строительству аэровокзала ведутся четко по графику, поэтому новый терминал уже в конце 2022 года начнет принимать первых пассажиров.

«Аэропорт будет одним из крупнейших узловых хабов на Дальнем Востоке, соединяющий как российские, так и международные маршруты, что в будущем облегчит логистику для туристов при выборе региона в качестве места отдыха», — отметил Игорь Шубейко.

Сахалин — один из красивейших регионов России. Но многие туристы выбирают другие направления, в том числе из-за ограниченных ресурсов по рейсам в регион. Новый аэровокзал позволит привлечь новых туристов и через это развивать новые сферы экономики региона.