Новый аэровокзал может привлечь на Сахалин в три раза больше туристов
Южно-Сахалинск, 25 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев в ходе визита в Южно-Сахалинск проверил ход строительных работ в новом аэровокзальном комплексе. Он отметил, что для Сахалина внутренний туризм — это дополнительный драйвер развития, который еще до конца не реализован. Новый аэровокзальный комплекс гарантированно спровоцирует рост внутреннего туризма и привлечет путешественников из других регионов России.
По мнению депутата, благодаря новым проектным решениям, использованным при модернизации аэровокзала, регион по-новому откроется для туристов, а также замкнет на себя трансферные потоки международных перелетов.
Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев отметил, что новые воздушные ворота станут стартовым впечатлением, задающим эмоциональный фон всего путешествия в регион. В планах региональных властей обеспечить теперь максимальную готовность области к увеличению количества туристов. В частности, запланированы объемные проекты по строительству новых отелей и гостиничных комплексов.
Руководитель проекта «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Шубейко, подчеркнул, что работы по строительству аэровокзала ведутся четко по графику, поэтому новый терминал уже в конце 2022 года начнет принимать первых пассажиров.
Сахалин — один из красивейших регионов России. Но многие туристы выбирают другие направления, в том числе из-за ограниченных ресурсов по рейсам в регион. Новый аэровокзал позволит привлечь новых туристов и через это развивать новые сферы экономики региона.