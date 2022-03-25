Боровичи, Новгородская область, , 15:14 — REGNUM К импортозамещению в сфере промышленного производства ведет в настоящее время подготовку Боровичский опытный машиностроительный завод. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь в производимых предприятием промыышленных манипуляторах, в которых ранее присутствовал импортный редуктор, будут отечественные детали.

При этом завод поставляет продукцию в ряд предприятий различных российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в хозяйствах Ставропольского края в нынешнем году ожидают свыше 800 тыс. ягнят.