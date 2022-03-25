В Новгородской области готовятся к импортозамещению в машиностроении
Боровичи, Новгородская область, 25 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. К импортозамещению в сфере промышленного производства ведет в настоящее время подготовку Боровичский опытный машиностроительный завод. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Импортозамещение
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Теперь в производимых предприятием промыышленных манипуляторах, в которых ранее присутствовал импортный редуктор, будут отечественные детали.
При этом завод поставляет продукцию в ряд предприятий различных российских регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в хозяйствах Ставропольского края в нынешнем году ожидают свыше 800 тыс. ягнят.