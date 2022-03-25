Казань, 25 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Татарии за неделю вновь подорожали продукты питания. В лидерах по наибольшему росту — сахар, помидоры, лук, бананы и рис. Обновленные данные по состоянию на 18 марта опубликовал Татарстанстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с сахаром в магазине

По сравнению с прошлой отчетной датой (11 марта), сахар-песок подорожал на 23,32%, помидоры — на 14,96%, лук репчатый — 11,89%, бананы — на 9,16%, рис шлифованный — на 8,27%. Один килограмм сахара реализуется по 79,11 рублей, помидоры стоят 229,78 руб./кг, лук — 33,40 руб./кг, бананы — 110,07 руб./кг, рис — 76,81 руб./кг.

Подешевели за неделю на 5,72% огурцы (173,95 руб./кг), на 3,01% — консервы мясные для детского питания (862,37 руб./кг), на 0,06% и на 0,05% — куры (155,66 руб./кг) и колбаса вареная (382,57 руб./кг) соответственно.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии компанию подозревают в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара.

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