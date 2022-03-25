Ташкент, 25 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Цены на сахар в Узбекистане снижаются третий день подряд, его биржевая стоимость сахара по итогам торгов за 25 марта упала до 8,5 тысячи сумов (один доллар — 11 500 сумов) за килограмм. Об этом сообщает Подробно.уз.

Сахар

По итогам открытых биржевых торгов, прошедших 25 марта, ежедневная средняя цена на сахар всех категорий, понизилась относительно предыдущего торгового дня на 2 процента, с 8,7 миллиона сумов до 8,5 миллиона сумов за тонну (с 8735 сумов до 8564 сумов за кг).

Отмечается, что за последние два торговых дня лидирующие позиции по уровню приобретения сахара на бирже заняли Ташкент и Ташкентская область (33%), а также Самаркандская (15%), Кашкадарьинская (12%), Ферганская (8%) и Андижанская области (7%).