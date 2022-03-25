Астана, 25 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Правительству Казахстана нужно срочно разработать программу по выведению новых сортов семян. Об этом, как сообщает 25 марта пресс-служба правительства, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Идёт вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян, устойчивых к засухе, и дающих больший объём продукции», — сказал Смаилов.

Также он поручил проработать вопрос об импорте семян из России. Ранее премьер-министр распорядился дополнительно выделить на предстоящую посевную компанию 70 млрд тенге (около $142 млн), чтобы помочь феремерам.

Напомним, 10 марта Казахстан поставил в Киргизию в качестве гуманитарной помощи тысячу тонн семян элитной пшеницы «Карабалыкская — 20».