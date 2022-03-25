Волгоград, , 15:22 — REGNUM За отопительный период 2021—2022 года в Волгоградской области 52 юридических и должностных лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов, превышающих 3,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе Госжилнадзора региона.

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Инспекторы во время плановых проверок и по заявлениям жителей обследовали придомовые территории 4 335 многоквартирных домов. Нарушения по содержанию и уборке выявлены в 444 МКД, возбуждено 59 дел об административных правонарушениях в отношении недобросовестных организаций. С начала отопительного периода Госжилнадзор добился перерасчёта за предоставление потребителям коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества на сумму более 2,9 млн. руб.

Всего за декабрь 2021 — февраль 2022 годов в жилинспекцию поступило 2,7 тысячи «зимних» обращений.