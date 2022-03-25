Ярославль, 25 марта 2022, 15:24 — REGNUM Проезд в троллейбусе маршрута №1 в Ярославле теперь можно будет оплатить бесконтактно при помощи валидатора. Об этом рассказали в мэрии города.
Впервые о бесконтактной оплате власти заговорили год назад, в апреле 2021 года. Как сообщало тогда ИА REGNUM систему протестировали на двух единицах общественного транспорта — трамвае и троллейбусе. Но дальше теста тогда дело не пошло. Сейчас внедрение бесконтактной оплаты чуть более массовое.
Терминалы устанавливают в середине салона. Оплатить проезд можно как банковской, так и социальными картами, а также электронным проездным. При этом чеков валидатор выдавать не будет — по необходимости факт оплаты можно проверить в самой системе.
Как следует из данных портала госзакупок, пока что «Яргорэлектротранс» закупил 10 бесконтактных валидаторов «Valitek lite» за 234 999 рублей. Поставщиком выступило ООО «Современные транзакционные системы» из Москвы.