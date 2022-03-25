Ярославль, 25 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Проезд в троллейбусе маршрута №1 в Ярославле теперь можно будет оплатить бесконтактно при помощи валидатора. Об этом рассказали в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Оплата проезда при помощи терминала в Ярославле

Впервые о бесконтактной оплате власти заговорили год назад, в апреле 2021 года. Как сообщало тогда ИА REGNUM систему протестировали на двух единицах общественного транспорта — трамвае и троллейбусе. Но дальше теста тогда дело не пошло. Сейчас внедрение бесконтактной оплаты чуть более массовое.

» В данный момент идёт установка терминалов на маршруте троллейбуса № 1. Сейчас на данном маршруте уже оборудовано 6 троллейбусов, до конца следующей недели планируем оснастить все 12 троллейбусов, которые работают на маршруте. Поскольку такая система оплаты подтвердила свою эффективность, ставим задачу до конца года оборудовать бескондукторными валидаторами транспортные средства на наиболее востребованных маршрутах. Это коснётся электротранспорта и автобусов ПАТП-1», — уточнил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Терминалы устанавливают в середине салона. Оплатить проезд можно как банковской, так и социальными картами, а также электронным проездным. При этом чеков валидатор выдавать не будет — по необходимости факт оплаты можно проверить в самой системе.

Как следует из данных портала госзакупок, пока что «Яргорэлектротранс» закупил 10 бесконтактных валидаторов «Valitek lite» за 234 999 рублей. Поставщиком выступило ООО «Современные транзакционные системы» из Москвы.