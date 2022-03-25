Черкесск, 25 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии получат дополнительные денежные средства педагоги, отправившиеся работать в села и населенные пункты с небольшой численностью населения. К 1 млн рублей, которые полагаются им по программе «Земский учитель», им доплатят ещё по 100 тыс. рублей из регионального бюджета в качестве стимулирующих выплат, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

В 2022 году власти Карачаево-Черкесии намерены трудоустроить по программе «Земский учитель» 22 специалиста. Прием документов от претендентов на победу в конкурсе будет длиться до 15 апреля.

Как сообщалось, в 2021 году в Карачаево-Черкесии для работы в селах были привлечены 27 педагогов.

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