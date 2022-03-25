Москва, 25 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. К сожалению, прогнозы ВТО о предстоящих голодных бунтах по причине ожидаемого сокращения предложения продовольственного зерна и дефицита продовольствия во многих странах мира, в том числе на европейском континенте, являются вполне обоснованными, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Основными факторами, усугубляющим ситуацию, являются не только текущие события, которые затронули одного из основных экспортеров пшеницы и других видов продовольственного зерна, но и множество других процессов.

Эти процессы происходят в глобальном экономическом, политическом, информационно-коммуникационном и торговом пространстве, а также в мире сохраняется эпидемиологическая и экологическая нестабильность.

Основной пик обострения, вероятнее всего, наступить к концу 2022 года и может продлиться минимум до осени 2023 года. Последствия же будут устранены значительно позднее, в период до 2025 года.

Кроме того, можно ожидать оживление некоторых региональных конфликтов между странами, связанных с распределением ресурсов, в том числе водных и энергетических», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что рост цен на продукты, вызванный реакцией стран Запада на события вокруг Украины, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира.

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