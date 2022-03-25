Ставрополь, 25 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В хозяйствах Ставропольского края в нынешнем году ожидают свыше 800 тыс. ягнят. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кугаев ИА REGNUM Ягнята в кошаре

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При этом в Степновском округе края на племенном заводе по выращиванию Северокавказской мясо-шерстной породы выращивают точные копии барана чемпиона.

При этом на племенном заводе гордятся тем, что смогли сохранить генофонд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что астраханские предприятия ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО ПКФ «Дюна-АСТ», которые считаются крупными и по российским меркам, не собираются снижать объемы производства обуви.