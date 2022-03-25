Уфа, 25 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Чувашский и удмуртский историко-культурные центры намерены создать в Башкирии. Об этом 25 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай».

Ivo Kruusamägi Культурный фестиваль народа сето

Хабиров напомнил, что в республике уделяют особое внимание развитию культуры народов, которые проживают в Башкирии. Так, в прошлом году начали работу мишарский и марийский историко-культурные центры.

В текущем году планируется создать удмуртский и чувашский центры. «Это будут яркие точки укрепления межнациональной дружбы», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Глава региона также сообщил, что в 2021 году Башкирия стала первым в России регионом, в котором была запущена программа «Земский работник культуры». В результате 60 специалистов из 49 муниципальных образований получили выплаты на общую сумму 30 млн рублей.

«В 2022 году мы обязательно продолжим эту программу и направим такую же сумму ещё 60 работникам сельских домов культуры», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии решили выделить дополнительные средства трем драмтеатрам.