Калуга, , 15:47 — REGNUM Вопросы кредитования в текущих экономических условиях, возникающие на фоне введения антироссийских санкций, повышение ставки по действующим кредитным договорам, кредитование на оборотные цели для выполнения госконтрактов, а также вопросы экспорта и импортозамещения стали 25 марта темой встречи губернатора Владислава Шапши с представителями деловых кругов региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Бизнес-завтрак в Торгово-промышленной палате Калужской области

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В регионе принят ряд первоочередных антикризисных мер. Среди них: снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, и финансовая поддержка через региональную микрофинансовую организацию — Фонд поддержки предпринимательства и фонд развития промышленности, а также отмена уплаты аренды на имущество, находящееся в государственной собственности.

Ежедневно областная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности ведёт диалог с представителями бизнеса с целью своевременно выявить проблемы и оказать помощь. Кроме того, формируются региональные предложения для федеральных властей. В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию создан региональный сайт импортозамещения. Новый сервис позволяет заказчику публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей, комплектующих, а поставщику — предлагать свои цены на импортные аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

«Мы обратились в правительство Российской федерации с просьбой расширить перечень системообразующих предприятий. Эти организации смогут получить меры господдержки из федерального бюджета. Есть и другие меры, которые пока на рассмотрении», — отметил Владислав Шапша.

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