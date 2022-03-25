Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Поставщикам школьного питания Ленинградской области рекомендовано отказаться от услуг посредников и перекупщиков, чтобы снизить стоимость и не уменьшать порции, указал 25 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперативного штаба.

В школьной столовой Kurganobl.ru

Как отметил глава региона, поставщикам школьного питания, которые потребовали дополнительного финансирования под угрозой уменьшения порций в школьных столовых из-за подорожания, необходимо работать напрямую с производителями.

«Поставщикам школьного питания могу порекомендовать работать напрямую с производителями, а не с посредниками и перекупщиками», — сказал Дрозденко указав, что отпускная стоимость продукции на агропредприятиях Ленобласти выросла от 1,5 до 3%.

«С начала года администрация региона уже увеличила стоимость школьного питания на 8%, разрешила ежемесячное авансирование поставок и замену определенных продуктов одной категории по согласованию с Роспотребнадзором», — подчеркнул Дрозденко указав, чт.

Кроме того, несколько глав районов сообщили, что начали прорабатывать возможности восстановления полномасштабной работы школьных столовых и штата поваров при школах. Ещё одна возможность — создание единой базы-поставщика для снабжения ленинградскими продуктами всех социальных учреждений области.

«Не исключаю, что поставщики, которые считают возможным угрозы по сокращению поставок питания в школы из-за сиюминутной выгоды рискуют в перспективе потерять подряды в регионе», — подытожил Александр Дрозденко.

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