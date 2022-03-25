Лондон, 25 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Проживающий в Лондоне российский бизнесмен Пётр Авен рассказал о трудностях жизни под санкциями.

Kremlin.ru Петр Авен

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Как пишет Financial Times, Авен, владевший состоянием в 4,5 млрд фунтов, не знает, сможет ли оплатить элементарные счета.

«Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица сядет за руль. Мы не понимаем, как выжить», — сказал Авен, отметив, что его бизнес «полностью разрушен».

Отмечается, что предприниматель владеет российским и латвийским паспортами, а также визой в США. Однако заявляет, что хотел бы остаться в Лондоне.