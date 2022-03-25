Москва, 25 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Актёр Константин Хабенский заявил, что не собирается в ближайшее время выезжать из России. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Elena Ringo Константин Хабенский

Как отмечает издание, Хабенский не стал комментировать отъезды своих коллег заграницу. «Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной было интересно заниматься нашим делом», — заявил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МХТ имени А. П. Чехова заменит один из спектаклей с участием актрисы Ренаты Литвиновой. По официальной версии театра, актриса не сможет играть в постановке из-за болезни. Однако артистка в своих соцсетях публикует фотографии из зарубежных поездок.